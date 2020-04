Anziani, spiagge, persone a rischio, viaggi all’estero e mascherine: cosa succederà dopo l’11 maggio?

Arriverà l’11 maggio 2020, visto come un totem da molti francesi, ma non per tutti sarà il giorno del ritorno alla libertà, né dopo tutto sarà concesso.

I giornali francesi e le reti televisive si stanno interrogando, in questi giorni, su una serie di questioni che stanno a cuore ai cittadini, anche perché sono tra quelle destinate a regolare la nostra vita per un bel po’ di tempo, in attesa di un vaccino che assicuri un pieno ritorno alla normalità.

Vediamo alcune delle questioni sulle quali più ci si interroga



Chi non potrà uscire di casa dopo 11 maggio?

Il presidente Macron ha parlato di persone anziane, di malati, di fragili e di persone a rischio. Cosa s’intende?

L’Alto Consiglio della Sanità Pubblica (HCSP) ritiene che per persone rischio d’intendano quelle che rientrano nelle seguenti categorie:

Persone di età pari o superiore a 70 anni;

Persone con problemi cardiovascolari (comprensivi di forme gravi di ipertensione e operati al cuore), insufficienza cardiaca, diabetici insulino-dipendenti sbilanciati o con complicazioni secondarie, persone con patologia respiratoria cronica che sono a rischio di scompensarsi durante un'infezione virale, pazienti con insufficienza renale cronica in dialisi, persone con cancro in trattamento, ma anche pazienti con immunosoppressione, infezione da HIV non controllata, pazienti con cirrosi epatica, soggetti con obesità patologica.