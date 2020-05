Nessun nuovo caso positivo di Covid-19 oggi nel Principato di Monaco, con il bilancio che si attesta a 95 persone colpite dal Coronavirus.

Rispetto a ieri ci sono 6 guarigioni in più ed il totale delle persone guarite è ad oggi di 64 pazienti. Due anche le persone sono ricoverate in ospedale, di cui una in terapia intensiva.

Calato notevolmente il numero dei pazienti in sorveglianza attiva a casa, ad oggi 8.