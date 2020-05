Nel Principato di Monaco si torna a Messa da lunedì 4 maggio. Ecco le istruzioni e gli orari

L'esenzione generale dalla partecipazione alla messa domenicale e nei giorni festivi rimane in vigore in modo tale che i più deboli siano incoraggiati a rimanere a casa. La messa domenicale continuerà a essere trasmessa sui social media e sul canale televisivo Info di Monaco domenica alle 11.



Le diverse chiese e cappelle tornato aperte. L'uso della maschera diventa obbligatorio per i fedeli e per sacordoti e accompagnatori non appena entrano.



La segnaletica posta all'ingresso menziona il numero di fedeli autorizzati all'interno. Questo numero viene determinato prendendo come base un massimo di una persona per 4 m2 e rispettando una distanza sanitaria di 1,5 m.



Un distributore di prodotti idroalcolici è disponibile all'ingresso. A seconda dei diversi luoghi e, per quanto possibile, si crea un'entrata e un'uscita separate e si crea un flusso di traffico - in particolare per il movimento di comunione - per impedire alle persone di attraversare i percorsi.



I membri del clero e il personale assicurano il rispetto di queste misure e delle specifiche norme igieniche comunicate, la pulizia e la disinfezione dei locali e delle attrezzature aumentando la frequenza della manutenzione dopo ogni celebrazione.



Nella celebrazione della messa:

Nessun libro di massa è messo a disposizione dei fedeli, possono essere offerti solo fogli fotocopiati e monouso.

Lo stesso microfono può essere utilizzato solo dalla stessa persona durante la celebrazione (l'annuncio delle letture e delle intenzioni di preghiera è assicurato dal solo celebrante o, se c'è un altro sacerdote, un diacono o un lettore , il celebrante proclama il Vangelo e pronuncia l'omelia dalla sede della presidenza).

Il gesto di pace non è richiesto.

Per la distribuzione della comunione, i sacerdoti o i diaconi si lavano le mani - prima e dopo - con gel idroalcolico. Si consiglia di indossare una maschera. I fedeli sono invitati a ricevere la comunione in mano.

I concelebranti usano altri calici.

Le stesse misure sono applicate per il battesimo, il matrimonio e le cerimonie funebri.

Cathédrale

Samedi soir : messe anticipée 18h00

Dimanche : 10h30

100 places

Chapelle de la Miséricorde

Semaine : 18h00

Dimanche : 8h30 – 18h00 (en latin – forme antique)

25 places

Église Saint-Charles

Semaine : 8h30 – 18h30

Samedi soir : messe anticipée 18h30

Dimanche : 8h30 – 10h30 – 12h00 (en anglais) – 18h30

100 places

Église Saint-Nicolas

Semaine : lundi & mercredi & vendredi : 12h45 (adoration : 12h)

tous les soirs : 18h00 (mardi & jeudi – adoration : 18h30)

Samedi soir : messe anticipée 18h00

Dimanche : 10h30 – 11h30 (en italien) - 17h00 (familles) – 18h00

70 places

Église Saint-Martin

Semaine : mardi & mercredi & vendredi : 11h30

Dimanche : 9h15 – 11h30

50 places

Chapelle du Sacré-

Semaine : 18h30 & samedi : 12h00

Samedi soir : messe anticipée 18h30

Dimanche : 8h15 – 9h15 – 10h30

25 places

Église Sainte-Dévote

Semaine : 18h00 (chapelet : 17h30) & samedi : 12h00

Samedi soir : messes anticipées 18h00 – 19h30 (en italien)

Dimanche : 8h30 – 10h30 – 16h30 - 18h00 – 19h30

40 places

Chapelle Sainte-Thérèse

Semaine : 11h00 – 18h30

(PP Carmes)

Samedi soir : messe anticipée 18h30

Dimanche : 9h30 – 11h00 – 12h00 – 18h30

42 places