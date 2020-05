Monte Carlo, tra attrazioni turistiche e casino: un viaggio all'insegna del lusso

Casino di Monte Carlo: costruito dall'architetto Charles Garnier, la lussuosa struttura è realizzata in pieno stile barocco, coronata da quadri, affreschi e reperti d'arte antichi e moderni. Il casino venne inaugurato nel lontano 1865, poi ristrutturato e reso più moderno con il passare degli anni. Tappa d'obbligo per tutti gli appassionati, con divertimento e relax totalmente assicurati. La struttura si suddivide in diverse stanze, arredate in maniera elegante e lussuosa. Tra gli ospiti della struttura, il poker rappresenta, senza ombra di dubbio, il gioco di maggiore interesse, ma negli ultimi anni starebbe avanzando in maniera esponenziale anche Book of Ra , sempre più apprezzato all'interno del casino e sempre più diffuso in tutto il panorama europeo e mondiale.