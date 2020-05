Lavorare nel Principato di Monaco: 7 opportunità di impiego, selezioni aperte

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique ha pubblicato la ricerca di lavoro per sette figure in varie mansioni.

Ecco nel dettagli:

Rédacteur Principal - Gestionnaire RH à la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique.

Jardinier à la Direction de l'Aménagement Urbain.

Rédacteur Principal Juridique au sein de la Délégation Interministérielle chargée de la Transition Numérique

Administrateur au sein de la Délégation Interministérielle chargée de la Transition Numérique.

Maître-Nageur-Sauveteur au Stade Louis II.

Éducateur Spécialisé au Foyer de l'Enfance Princesse Charlène relevant de la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales.

Contrôleur à la Direction de l'Expansion Économique.