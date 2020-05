Anche Nicétoile e Fnac sottoscrivono la charte du Label Sanitaire di Nizza (Video)

Il centro commerciale Nicétoile e Fnac, i due grandi centri commerciali che si affacciano su Avenue Jean Médecin, hanno sottoscritto la charte du Label Sanitaire de la Ville de Nice .

Patrick Nolier e Laurent Champenois, direttori di Fnac e Nicétoile si sono aggiunti a quanti, in questi giorni, stanno operando con un atteggiamento di assoluta trasparenza per quanto concerne le misure a tutela della salute dei lavoratori, dei fornitori e dei clienti.

E’ stata quasi totale l’adesione da parte dei clienti alle misure suggerite all’ingresso dei due grandi magazzini con la concreta possibilità di usufruire dei supporti, quali il gel, un po’ ovunque all’interno degli spazi di vendita.

L’obiettivo della città di Nizza è di coinvolgere il maggior numero possibile di aziende in questo impegno di sicurezza sanitaria ritenuto elemento di punta per assicurare la ripresa economica e soprattutto un ambiente sicuro e sereno al quale i clienti possano accedere in assoluta tranquillità.