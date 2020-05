Sempre più pollini nell’aria: il bollettino settimanale

A causa di Covid-19, molti siti di misurazione di pollini e fioriture sono stati chiusi, il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) si basa su quelli operativi, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo.

Chi soffre di allergie dovrebbe fare attenzione al polline d'erba, le cui concentrazioni sono in aumento in tutto il Paese, con un rischio di allergia da alto a molto alto a seconda del dipartimento.



Le temperature estive di questa settimana favoriscono l'impollinazione delle erbe e la loro dispersione nell'aria. L'attraversamento di un fronte piovoso che attraverserà la Francia porterà una tregua temporanea ai soggetti allergici, ma questa tregua avrà vita breve perché l'ultima settimana di maggio promette di essere mite e molto soleggiata e le concentrazioni di polline d'erba saranno molto alte.



I pollini di quercia stanno diminuendo in tutto il Paese con un basso rischio di allergia, tranne che nel Sud dove possono ancora raggiungere livelli medi in alcuni luoghi. Intorno al Mediterraneo, oltre alle erbe, sono i pollini di olivo e parietaria (urticacea) che dovranno essere monitorati con un rischio da basso a medio. Anche i pollini di acetosa e piantaggine stanno guadagnando terreno con il bel tempo, ma il rischio di allergie rimarrà molto basso.



Chi soffre di allergie deve rimanere molto vigile e seguire bene i propri trattamenti e non esitare a consultare un medico o un allergologo in caso di sintomi perché la stagione pollinica delle erbe è appena iniziata .



I pollini di pinacee (pino, abete, abete rosso) rimangono molto abbondanti nell'aria e possono ingiallire le superfici esterne come auto, marciapiedi, balconi, finestre ... ma non sono allergenici!



Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes :

Graminacee Rischio moderato

Ulivo rischio basso

Quercia Rischio moderato

Parietaria officinalis (muraiola o erba vetriola) Rischio moderato

Frassino: rischio moderato

Ecco alcuni consigli pratici per proteggersi dal polline forniti dal sito internet del Réseau national de surveillance aérobiologique: lavare i capelli la sera, ventilare almeno 10 minuti al giorno prima dell'alba e dopo il tramonto, evitare di asciugare i vestiti all'esterno, tenere chiusi i finestrini delle auto.