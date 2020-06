Le auto tornano sul Quai Lunel al porto di Nizza

Primo aggiustamento alla rivoluzione ciclo-pedonale attuata a Nizza, riguarda il nervo scoperto del porto dove devono convivere interessi a volte contrastanti: quello dei ristoranti, degli abitanti del quartiere ed anche dei commerci strettamente collegati con l’attività portuale.

Così la totale pedonalizzazione del Quai Lunel verrà attivata solo il venerdì e il sabato sera, mentre uno spazio dedicato al transito dei veicoli verrà riaperto durante la settimana.

Resteranno in ogni caso le piste ciclabili e le aree pedonali. Quai Lunel potrà nuovamente essere percorso dalle auto nel senso est – ovest, in direzione dell’aeroporto.

Modifiche verranno anche apportate al senso di circolazione di Rue Robilant.

E’ in atto un confronto tra il comune di Nizza e Corsica Ferry per individuare le frequenze orarie più adatte per i traghetti e per ottenere una riduzione del traffico automobilistico nelle ore di punta.