Nizza: si vola poco e il terminal 1 resta chiuso

Il Terminal 1 dell’aeroporto di Nizza pare destinato a non riaprire prima del mese di marzo 2021: l’annuncio lo ha dato Jean-Pierre Savarino, Presidente della Camera di Commercio e Industria e rappresenta la preoccupante fotografia del “deserto” che regna in quello che è pur sempre il secondo aeroporto di Francia.

Quasi 8 mila dipendenti con grossi problemi, voli ridotti al lumicino, difficoltà ad “immaginare” la ripresa soprattutto verso alcuni paesi.

In più si avvicina il periodo elettorale negli Stati Uniti e la tentazione di alzare l’asticella delle tensioni fra Nazioni si è impadronita del Presidente Trump che pare intenzionato a rallentare i rapporti con l’Europa e soprattutto a limitarne i voli.

Tutto questo non depone bene e così l’attività aeroportuale è destinata a ruotare solo sul Terminal 2 che, man mano, dovrebbe riprendere a ripopolarsi con il riavvio dei collegamenti fra gli stati europei.

Così se da un lato balza del tutto evidente l’importanza e il ruolo essenziali che la Comunità Europea sta svolgendo, anche nel settore del turismo che è quello che maggiormente sta soffrendo per i voli, d’altro lato occorre essere realisti e cercare di esperire ogni strada possibile per aiutare una ripresa che potrebbe soffrire molto per l’assenza di collegamenti con tre nazioni (Stati Uniti, Cina e Russia) che da sempre “forniscono” turisti in gran numero.

Nella giornata di ieri, ad esempio, erano programmati, in arrivo, in tutto, a Nizza, solo 12 voli, questi:





07:40 Ajaccio, Air Corsica

08:35 Paris, Air France

09:00 Francfort, Lufthansa

09:35 Paris, Air France

10:40 Bastia, Air Corsica

11:35 Paris , Air France

12:55 Londres, British Airways

14:20 Paris, Air France

14:30 Zurich, Swiss International

15:00 Budapest, Wizz Air

16:35 Paris, Air France

18:45 Paris, Air France