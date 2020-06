Immobiliare: esplode la voglia di arrière pays

Racconta la titolare di un’agenzia di viaggi specializzata nelle vendite di villette nell’arrière pays: “Il primo giorno di apertura dopo il confinamento il telefono non ha smesso di suonare. Una cosa mai vista!”.

Già, una cosa mai vista.

Le persone cercano casa, ma fuori Nizza: due mesi chiusi in un appartamento nel cuore di una grande città ha spaventato molti e stufato tanti.

E’ esplosa la voglia di verde, di spazi liberi: basta ascensori, spazi comuni, persone che vanno e vengono lungo le scale, ambienti chiusi senza possibilità di sistemare nemmeno una sdraio sotto un albero per leggersi un libro: la vicinanza al mare non è più la “prima scelta”.

E’ l’effetto della pandemia che a Nizza si fa sentire e soprattutto sta coinvolgendo i piccoli villaggi attorno alla “grande città”, non scelti a caso, però, ma che rispondano a specifiche caratteristiche.

Non troppo distanti da Nizza, collegati in modo funzionale e sistematico con la città e…non troppo o smodatamente urbanizzati.

Villaggi come Castagniers, Saint Martin du Var, Gattières, La Gaude sono gettonatissimi e le villette mono famigliari richieste in continuazione, mentre Carros, dove si è costruito forse un po’ troppo, non è nella top list.

Interessanti anche le fasce di età che gli immobiliaristi hanno notato.

A cercare casa sono i giovani della fascia 35 – 45 anni (con ogni probabilità interessati ad acquistare la prima casa, con una rimeditazione sulla località) ed i pensionati che propongono di mettere in vendita il proprio alloggio a Nizza per acquistarne uno nell’arrière pays.

I prezzi per il momento sono ancora del tutto interessanti e non hanno ancora subito l’accelerazione che la legge della domanda e dell’offerta solitamente impone, mentre si attendono i primi dati sui valori degli alloggi a Nizza e nei grandi centri della Costa Azzurra.

Fenomeno che subirà un’accelerazione, secondo gli immobiliaristi che sono abbastanza preoccupati, dopo il 15 giungo quando torneranno gli italiani, proprietari di molte seconde case.