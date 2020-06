In bicicletta “bisogna” equipaggiarsi così (Foto)

Aumenta la circolazione in bicicletta: in tutta la Francia è “velo mania”, in Costa Azzurra, poi, la crescita delle piste ciclabili, il clima mite e la possibilità di raggiungere tante splendide località distanti pochi chilometri dal centro cittadino, fanno la differenza.

Il problema è che non tutti rispettano le regole, alcune delle quali anche sanzionate, per viaggiare in bicicletta senza problemi.



Così il Governo francese è intervenuto sulle Prefetture perché sensibilizzino gli “utenti” delle due ruote a dotarsi di equipaggiamenti ed accessori in grado di assicurare una mobilità sicura.



Ecco i principali accorgimenti :

Casco (è obbligatorio per i bambini fino a 12 anni);

Gilet retroriflettente certificato (necessario per tutti i ciclisti ed eventuali passeggeri) da indossare nelle ore notturne o quando la visibilità non è sufficiente, fuori dai centri cittadini;

Fanali: anteriore a luce bianca o gialla, posteriore a luce rosso;

Seggiolino omologato: obbligatorio se si trasporta un bambino fino a 5 anni;

Campanello o sistema di avviso sonoro;

Freni: devono essere due e funzionanti;

Dispositivi retroriflettenti. Devono essere rossi sulla ruota posteriore e bianchi su quella anteriore, arancione sui lati e sui pedali.

Equipaggiamenti raccomandati :

Pneumatici correttamente gonfiati a bande laterali riflettenti;

Distanziatore di pericolo arancione, sistemato nella parte posteriore.