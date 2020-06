Le Crédit Municipal di Nizza presenta giovedì 25 giugno una nuova asta di gioielli e oro

Il Crédit Municipal di Nizza il prossimo 25 giugno alle ore 13:30 organizza in Rue Gioffredo, 43 un'asta per mettere in vendita alcuni lotti di gioielli e oro. La vendita sarà preceduta da un'esposizione dalle 9 alle 11.30.

Un appuntamento sicuramente da non perdere a Nizza giovedì 25 giugno: un'asta di gioielli e oro davvero importante per gli amanti del settore. L'asta sarà preceduta da un'esposizione dei preziosi, dalle 9 fino alle 11.30, che saranno alloggiati in vetrine chiuse, per consentire agli acquirenti di verificare lo stato dei lotti messi in vendita in assoluta sicurezza.



L'asta è aperta a tutti e si svolgerà a partire dalle 13.30 in Via Gioffredo, 43 al primo piano dell'immobile del Crédit Municipal di Nizza.



I posti sono limitati ed è obbligatorio indossare le mascherine di protezione.



Il catalogo degli oggetti in vendita all'asta, che si terrà sotto la guida dei banditori Wetterwald e Rannou-Cassegrin, è disponibile sul sito http://www.credit-municipal-nice.fr/fr/vente-aux-enchere.htmlhttp://www.credit-municipal-nice.fr/fr/vente-aux-enchere.html