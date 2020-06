Computerart e tecnologia, un binomio vincente per ritornare alla normalità con gli strumenti adatti

Nonostante la pandemia di Covid sia ancora in corso, volendo dare uno sguardo al futuro prossimo, che cosa possiamo aspettarci che cambi nell'ambito del lavoro e dell'istruzione? Finita l’emergenza, si dovrà forse prendere consapevolezza che la tecnologia, l’istruzione e il lavoro dovranno continuare a intrecciarsi.

Ne è perfettamente convinto lo staff di Computerart a Ventimiglia che in questi difficili mesi ha continuato a offrire servizi di teleassistenza e vendita online e supporto per quanto riguarda il lavoro da casa. Sono tante le novità che gli studenti potranno trovare presso il negozio di via Cavour per il rientro più atteso dell'anno: notebook, stampanti, memorie USB, powerbank e accessori per lo smartphone, software (Microsoft Office, Kaspersky antivirus) e molto altro ancora... Ma non è tutto! Vi aspettano Super Promo realizzate ad hoc per un inizio di scuola davvero tecnologico. Anche per tutti coloro che continueranno a lavorare da casa sono disponibili molti prodotti per ufficio e una vasta gamma di accessori hi-tech.

Computerart si occupa anche della sicurezza digitale e online, per farvi navigare in assoluta sicurezza, proteggendovi dalle insidie del Web e da oltre un anno è diventata Dhl service point ed è presente anche su Ebay.

Per ulteriori informazioni:

ComputerArt

Via Cavour, 1, 18039 Ventimiglia IM :

Telefono: 0184 351772

Sito: www.italiacomputerart.it

Pagina facebook: https://www.facebook.com/ComputerartVentimiglia/

Pagina ebay: https://www.ebay.it7str/computerart