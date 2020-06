Mercato degli autoricambi: un settore in crescita, malgrado tutto

Non è un mistero che il settore dell’automotive sia tra i segmenti industriali che hanno maggiormente sofferto la crisi indotta dalla pandemia di Covid-19. I motivi sono sin troppo facilmente intuibili e comunque tristemente noti, anche ai non addetti ai lavori: la prolungata quarantena con il conseguente blocco della circolazione di quasi tutti i veicoli a motore ha avuto, come precipitato principale, il calo drastico delle immatricolazioni. Un primo fattore cui si sono aggiunti gli effetti collaterali, a loro volta niente affatto trascurabili: cali generalizzati nella distribuzione e nella vendita di carburanti, ricambi e accessori, oltre a un consustanziale crollo del mercato dell’usato. A soffrirne sono stati soprattutto i venditori al dettaglio che operano fisicamente sul territorio, ma anche il mercato online ne ha risentito. Insomma, la crisi è generale e generalizzata, tuttavia alcune voci più che ottimistiche iniziano a levarsi, quasi in forma di esortazione a non gettare la spugna e a tenere duro, dal momento che l’improvvisa recessione è destinata a lasciare il posto a una non meno poderosa ripresa. Anche se al momento le tracce sono ancora troppo deboli per indurre all’ottimismo.

La teoria della fine della tempesta perfetta è attualmente cavalcata soprattutto da un rapporto estremamente dettagliato che inizia a girare tra i tavoli degli addetti ai lavori del settore degli autoricambi. In questo rapporto si prendono in esame le previsioni di vendita e di espansione del mercato nel periodo che va dal 2020 al 2026. Essendo stato elaborato da un team di analisti super partes e non direttamente dipendenti dalle case produttrici, esso offre una panoramica credibile, imparziale e per questo oltremodo significativa del mercato che verrà.

Cosa si sostiene, nello specifico, in questo studio? In poche parole, dopo un periodo di contenimento della crisi, che dovrebbe prolungarsi fino a gran parte del 2021, il mercato degli autoricambi subirà una nuova spinta propulsiva, dovuta in parte al rinnovato interesse dei consumatori verso tali articoli, e in larghissima parte alle strategie aziendali messe in opera – già da ora, a dire il vero – dai grandi marchi del settore. Per giungere a tali conclusioni, oltre ai trend di mercato degli ultimi anni, sono stati presi in considerazione parametri quali il livello di innovazione tecnologica e le pianificazioni a medio termine delle singole aziende. Ciò dovrebbe portare, sin dal 2022, a una sorta di “New Deal” del mercato, con un’espansione ancora più cospicua del settore dell’e-commerce.