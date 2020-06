Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone.

ANTIBES

Exposition ID'ARGILE

Fino al 31 luglio 2020

Casemate Comte - Atelier éphémère, bd d’Aguillon



CANNES

EXCURSION, Parcours pédestre - Quartier Prado-République

Giovedì 25 giugno 2020 ore 9,30

Espace Calmette, 18 rue Docteur Calmette



EXCURSION, Parcours pédestre - Quartier Carnot

Giovedì 25 giugno 2020 ore 9,30

1 boulevard Carnot, Cannes



EXCURSION, Parcours pédestre - Quartier Montfleury

Venerdì 26 giugno 2020 ore 9,30

23boulevard Montfleury devant la résidence Le Gallia



EXPOSITION, Louis Pastour, le peintre du soleil

Fino al 28 giugno 2020 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Musée de la Castre

Le Suquet



EXPOSITION, Photographie

Nikos Aliagas - Thalassa : peuples de la mer

Fino al 31 agosto

boulevard de la Croisette



EXPOSITION, Sculpture

Louis Cane. Sculptures

Fino al 27 settembre 2020

Villa Domergue

15 av Fiesole, Cannes



EXPOSITION, Cinéma

Cannes fait le mur 2020

Fino al 14 ottobre 2020

rue d’Antibes



EXPOSITION, Peinture

Olivier Masmonteil. Des horizons si grands

Fino al 6 dicembre 2020

Orari

Martedì - venerdì: 13 - 17

Sabato e domenica: 10 - 13 e 14 -18

Suquet des Art(iste)s - Résidence d’artistes

7 rue Saint-Dizier



MENTON

EXPOSITION : COCTEAU DESIGN

Fino al 14 settembre 2020

Musée du Bastion

Quai Napoléon III



PARCOURS ETHNOBOTANIQUE EXPOSITION À L’HÔTEL ADHÉMAR DE LANTAGNAC

Dal Martedì al venerdì dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 18. Ingresso gratuito, obbligo di mascherina

Espace Patrimoine – Hôtel Adhémar de Lantagnac – 24 rue Saint Michel



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN FONTANA ROSA

Giovedì 25 giugno 2020 ore 14,30

Domenica 28 giugno 2020 ore 14,30

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN DE MARIA SERENA

Venerdì 26 giugno 2020 ore 14,30

Martedì 30 giugno 2020 ore 14,30

Jardin Maria Serena

21 Prom. Reine Astrid



LA VIEILLE VILLE EN FAMILLE !

Sabato 27 giugno 2020 ore 14,30

Réservation obligatoire (04 92 10 97 10)

Parvis de la basilique Saint Michel



VISITE GUIDÉE LES RUELLES DE L’HISTOIRE

Luned' 29 giugno 2020 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



MONACO

Ballets, Gala de l'Académie Princesse Grace

Da venerdì 26 giugno a domenica 28 giugno 2020, ore 20

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Gala de l'Académie Princesse Grace

Salle Garnier

Place du Casino



Fête de la Mer

Sabato 27 giugno 2020, Yacht Club de Monaco

Fête de la Mer, organizzata dallo Yacht Club de Monaco

Yacht Club de Monaco

Quai Louis II



Monaco Solar & Energy Boat Challenge (en ligne)

Da martedì 30 giugno a sabato 4 luglio 2020 Baie de Monaco

Monaco Solar & Energy Boat Challenge, eccezionalmente in visione virtuale su https://yacht-club-monaco.mc/fr/evenements/20-19/

Baie de Monaco



Fino a Venerdì 3 luglio

5e Forum des Artistes de Monaco (en ligne)

Sul web https://www.forumdesartistes.mc/



2ème Fête du Musée Océanographique (en ligne)

Fino a lunedì 6 luglio 2020

Musée océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



Variations, les Décors lumineux d’Eugène Frey

Fino a domenica 30 agosto 2020

Exposition "Variations, les Décors lumineux d’Eugène Frey" présentés par João Maria Gusmão

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

LARS FREDERIKSON

Fino al 30 giugno 2020

MUSÉE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN M.A.M.A.C

Place Yves Klein -



CHARLOTTE PRINGUEY-CESSAC. BRUIT ORIGINAIRE

Fino al 30 giugno 2020

MUSÉE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN M.A.M.A.C - MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DE TERRA AMATA

Place Yves Klein - 06300 NICE