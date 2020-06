Mouginsestivales2020 sono gli eventi estivi del comune 'stellato' della Costa Azzurra

Mougins è noto per il numero dei suoi chef stellati, per la bellezza del suo contro storico e per l'unicità del paesaggio che guarda la Costa Azzurra.

Ogni anno in estate particolarmente Mougins attrae molti visitatori che dedicano 1 giorno al paese e tante serate alla sua enogastronomia di qualità

#Mouginsestivales2020 è il programma di eventi dell'estate

LUGLIO

LES DIMANCHES BIEN-ÊTRE

Les dimanches, 5 12 19 26 juillet de 10h à 11h - Chapelle Notre- Dame-de-Vie

LE TRADITIONNEL AIOLI

11 juillet à partir de 19h - place des Patriotes - Village de Mougins

LA SOIRÉE MUSICALE

13 juillet à 20h30 - place des Arcades - Mougins-le-Haut

LE FEU D’ARTIFICE

14 juillet à 21h30 - place des Patriotes - Village de Mougins

LES CHAISES LONGUES FONT LEUR CINÉMA EN PLEIN AIR

20 juillet - A partir de 20h00 - Amphithéâtre Eco’Parc Mougins

LES CONCOURS DE BOULES

22 juillet à partir de 14h30- place des Patriotes - Village de Mougins

LES SOIRÉES THEÂTRE EN PLEIN AIR

24 juillet à 21h00 - place des Patriotes - Village de Mougins

LES DÉMOS DES CHEFS

26 juillet de 18h à 20h, place des Patriotes - Village de Mougins

AGOSTO

LES DIMANCHES BIEN-ÊTRE

2, 9, 16, 23 août de 10h à 11h - Chapelle Notre-Dame-de-Vie

LE FESTIVAL DES MOTS

3 août à 20h30 - place des Patriotes - Village de Mougins

LES SOIRÉES THEÂTRE EN PLEIN AIR

7, 8 et 9 août à 21h00 - place des Patriotes au Village de Mougins

LES CONCOURS DE BOULES

11 août - place des Patriotes au Village de Mougins

LES DÉMOS DES CHEFS

16 août de 10h à 12h - place Lieutenant Isnard au Village de Mougins

LES CHAISES LONGUES FONT LEUR CINÉMA EN PLEIN AIR

24 août - A partir de 20h00 - Amphithéâtre Eco’Parc Mougins