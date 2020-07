Quanto ci costi? Le indennità degli amministratori di Nizza

Quanto guadagna un amministratore locale eletto in una città capoluogo di Dipartimento, qual è Nizza, che conta poco più di 300 mila abitanti?

Il Consiglio Municipale ha fissato le indennità che percepiranno, ogni mese, gli amministratori.

Eccole :

Sindaco: 8.177 euro

Premier adojont: 4.230 euro

Adojont: 2.625;

Consigliere Municipale delegato: 1.575

Consigliere Municipale: 350 euro

Per fare un paragone con l’Italia, sempre prendendo i considerazione una città capoluogo di Provincia, gli importi (fonte, sito del comune di Cuneo) sono i seguenti:

Sindaco: 5.466 euro;

Vice Sindaco: 4.099

Assessore: 3.279

Nessuna indennità, ma solo un gettone di presenza, viene corrisposto ai consiglieri comunali di 34,16 euro a riunione (massimo un gettone il giorno).