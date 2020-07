I fantastici acquerelli di Pascale Batteau alla galleria "Lou Babazouk" nel Vieux Nice

Dall'agosto 2019, la galleria municipale "Lou Babazouk" ospita mostre di artisti locali dilettanti e professionisti.

Fino a domenica 2 agosto la galleria proporrà le opere dell'artista Pascale Batteau che presenterà la sua mostra "I love (only) Nicea la Bella".

Originaria della regione parigina dove è vissuta per trent'anni, Pascale Batteau si è trasferita a Nizza nell’anno 1994, accolta da una eccezionale alluvione.



Innamorata di "Nicea la Bella" e del suo superbo entroterra, della bellezza e della luce di questi paesaggi Pascale Batteau è tornata al suo primo amore: acquerelli e vernice acrilica, sapori ereditati dalla l'Ecole des Beaux-Arts du Havre, cui si è aggiunta la passione per la fotografia.



Dopo diverse mostre di foto scattate sulla Promenade des Anglais all'alba durante l'autunno e l'inverno 2016, a beneficio dell'associazione "L'As de Coeur" creata per aiutare le vittime dell'attacco terroristico 14 luglio 2016, ha sentito il bisogno di voltare la pagina e tornare all'acquerello per condividere il suo gusto per le strade del Vieux Nice, i suoi colori ocra e rosa e la sua vita di quartiere che lo rendono uno dei posti più frequentati in città.



La Galleria Lou Babazouk si trova in Rue de la Loge 8 nel Vieux-Nice ed è aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 13, 30 alle 19.