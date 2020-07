Su quei libri non si posa la polvere! I mercatini storici di Nizza

Bancarelle in Place de Justice

Su quei libri non si posa la polvere!

A centinaia, usati, sono in vendita al mercatino che si sviluppa, il sabato, sulla Place du Palais de Justice, nel cuore storico di Nizza.

Libri di tutti i tipi ed anche per tutte le tasche.

Si trovano i tascabili in offerta a uno o due euro e quelli d’arte, quelli rari e quelli con rilegature pregevoli.

Anche vecchi libri.

Le persone si avventurano tra le bancarelle, prendono i libri in mano, scorrono le pagine, parlano e poi decidono se acquistare o no.

Un mercato dell’usato atteso da molti: a volte si fanno affari, altre si acquista un libro a basso prezzo e poi, magari, lo si rivende riportandolo alla bancarella.

Vi è anche spazio per le letture dei più piccini e per i fumetti.

Un’enorme libreria a cielo aperto, a pochi passi dal mare e dal mercato dei fiori.

Un’idea in più per degli acquisti, anche perché comperare un libro, comunque, rappresenta sempre un valore aggiunto, un’occasione in più che offriamo a noi stessi o a chi lo doniamo.

E, i più, quel libro resta…”senza polvere”.

Perché non invecchia in quale scaffale di casa, dove, al massimo, serve come arredo.