Test per tutti, così Nizza cerca di arginare il Covid 19 (Video e Foto)

Dopo maschere per tutti e test sierologici per tutti, la città di Nizza offre ora test PCR per tutti , senza prescrizione medica e senza appuntamento.

E’ l’ultima delle iniziative, messa in cantiere da ieri, che la città propone per “restare sicura”.

Il Covid 19 fa di nuovo paura, in Francia, con focolai in diverse parti della Nazione e il tasso d’infezione che sta crescendo, il Dipartimento delle Alpi Marittime, al momento, pare estraneo.

L’Agenzia Regionale della Salute, proprio ieri, ha confermato, per la Costa Azzurra, un tasso di incidenza dello 0,5 , ma il contiguo Var (con la sua città principale che è Marsiglia) al 2,1.

Così a Nizza, per cercare di continuare ad arginare la diffusione della pandemia, oltre a chiedere a tutti il rispetto dei gesti barriera, dell’uso delle mascherine e del distanziamento personale, sono state istituite 3 stazioni di screening mobili chiaramente identificabili.



Sono in funzione dal lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 20,30: una è permanentemente in Place Masséna, le altre si spostano all’interno della città nei punti di maggior affluenza.

I risultati riservati vengono comunicati entro 24 ore al paziente e al suo medico curante.

Questi, intanto, i numeri del Covid 19 in Francia alla data di ieri, 24 luglio 2020 (dati ufficiali comunicati da Santé Publique France).

Casi confermati totali: 180.528 (+ 1.130 nelle ultime 24 ore)

Tasso di positività:1,2%

Focolai attivi: 127 (+ 11 nelle 24 ore)

Deceduti: 30.192 di cui 19.676 in ospedale (13 nelle ultime 24 ore)

Pazienti in ospedale: 5.720 dei quali 410 in rianimazione

Dipartimenti in situazione di vulnerabilità: 7 – Rischio elevato 3 (Guyane, Mayotte, Mayenne), Rischio moderato 4 (Finistère, Gironde, Nord, Vosges).