Tutte le sere navette gratuite per Cimiez

Il giardino di Cimiez è sempre più un luogo centrale per le attività culturali e le manifestazioni che vengono organizzate a Nizza in questa estate all’insegna della sicurezza e delle misure indispensabili per impedire la proliferazione del coronavirus Covid 19.

Proprio per questa ragione gli ampi spazi di Cimiez, il luogo accogliente, il parco meraviglioso, vicino al roseto ed agli scavi archeologici, costituiscono un vero “paradiso” nel quale è piacevole trascorrere alcune ore in serenità ascoltando buona musica o assistendo agli spettacoli in programma inseriti nel cartellone di “Mon été à Nice” e “A' l’ombre de Matisse”.



Per facilitare l’accesso a Cimiez ed evitare l’utilizzo di mezzi di trasporto privati, sono state attivate, fino al 29 agosto, delle navette gratuite.



Il capolinea è posto a lato del Quai des Etats Unis, davanti alla Maison des Seniors in Avenue Max Gallo, già Avenue des Phocéens.