Lo stadio del nuoto Rainier III, l'Hercules Fitness Club e A Casa di Soci ottengono il marchio Monaco Safe

Tre siti municipali aperti al pubblico hanno appena ottenuto l'etichetta Monaco Safe: lo Stade Nautique Rainier III, l'Hercule Fitness Club e la Casa delle Associazioni.

Istituito pochi giorni fa dal governo del Principe e in particolare dal Dipartimento per l'azione sanitaria in collaborazione con il Welcome Office, l'etichetta Monaco Safe ha lo scopo di garantire ai clienti e ai visitatori le condizioni di accoglienza ottimali del Principato. in conformità con le norme sanitarie in vigore per combattere la diffusione del virus Covid19.

Attraverso questo marchio, il governo del Principe sottolinea gli sforzi compiuti dai team dello Stade Nautique Rainier III, dell'Hercule Fitness Club e di A Casa di Soci per offrire la migliore accoglienza possibile ai propri clienti.