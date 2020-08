Covid 19: test gratis per tutti a Nizza. Dove e quando

Nizza, Place Massena, fila per il test

Per evitare una seconda ondata dell’epidemia di Covid 19, indossare una mascherina è essenziale, ma lo screening massiccio della popolazione è un altro strumento per frenare la diffusione del virus.

Ne sono convinti a Nizza, al punto che ormai la popolazione ed anche i turisti sono invitati a sottoporsi a test gratuiti, effettuati senza formalità alcuna, senza prenotazione e senza la richiesta di alcuna prescrizione medica.



Si tratta di un sistema per tenere sotto controllo la situazione ed anche per individuare eventuali focolai prima che possano assumere proporzioni preoccupanti.



Dove effettuare i test?

Un dispositivo fisso si trova in Place Masséna e funziona in modo permanente dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 14,00 e dalle 15,00 alle 20,30.

Dispositivi mobili sono posti in diversi punti della città seguendo il seguente calendario.

Lunedì

Dalle 8,30 alle 10,30: Place de l'Ariane

Dalle 11 alle 14: Animanice Bon voyage

Martedì

Dalle 8,30 alle 10,30: 19 avenue Martin Luther King

Dalle 11 alle 14: Parc Phoenix

Mercoledì

Dalle 8,30 alle 14: Gare Thiers

Giovedì

Dalle 8,30 alle 14: Carrefour Lingostière

Venerdì

Dalle 8,30 alle 10,30: Place Saint Roch

Dalle 11 alle 14: Place Garibaldi

Sabato

Dalle 8,30 alle 14: Gare du Sud

L’esito del test sarà comunicato agli interessati attraverso mail, sono peri residenti a Nizza anche al medico di famiglia.