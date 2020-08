Cucine di lusso: design e qualità Made in Italy

La cucina è il cuore pulsante della casa, la zona in cui creare ricordi e trascorrere piacevoli ore in compagnia della propria famiglia e dei propri amici. Proprio per questo scegliere una cucina che rispetti lo stile e gli spazi della propria casa contribuirà a creare un ambiente armonioso ed elegante. La cucina entra a far parte del design della casa connotandone l'allure e lo stile. Ogni elemento rappresenta il frutto di un'accurata ricerca per garantire il massimo risultato in termini visivi. Non solo, estetica e qualità convivono in questo spazio in connubio di innovazione e sperimentazione senza tuttavia trascurare la funzionalità e la praticità.

Cucine Made in Italy

Tra i brand leader nel settore della produzione di cucine di design Made in Italy vi è senza dubbio l'azienda Binova. Le lussuose cucine Binova si distinguono infatti per le linee eleganti e ricercate. Lo stile sofisticato infatti si fonde con le più innovative tecnologie. Alla base vi è un'accurata selezione dei materiali nonché l'impiego di artigiani italiani specializzati. L'azienda si pone dunque l'obiettivo di far incontrare la creatività dei designer con l'esperienza e il rigore ingegneristico dei costruttori. Lo scopo è quello di offrire cucine esteticamente eleganti e uniche ma al contempo funzionali e performanti. La cucina è sempre stata uno dei luoghi più vissuti delle case, tuttavia, negli ultimi anni ha acquisito altresì una particolare rilevanza per ciò che concerne le finiture e il design. Oggi, infatti, non si cerca solo più una cucina funzionale bensì un elemento affascinante e lussuoso, che possa integrarsi perfettamente con lo stile di chi la vive e degli altri ambienti. Non solo, la ricerca di materiali di pregio così come di linee eleganti e ricercate riesce a fondersi con elementi concreti come gli alimenti e le bevande. Per questa ragione le cucine del brand Binova sono pensate per ambienti caratterizzati da stile differenti: dai più minimali a quelli più decorati.

Le collezioni

L'azienda Binova propone numerose collezioni per offrire alla clientela cucine dal fascino unico. Ogni elemento è accuratamente progettato per rendere il cuore della casa un luogo di design e connotarne lo stile conferendo all'ambiente un allure lussuoso e sofisticato.

Bluna

La collezione Bluna si connota per uno stile minimale e moderno. Le innovative combinazioni di materiali e rifiniture conferiscono ai complementi d'arredo uno stile innovativo. Il concept è la creazione di un'armonia contemporanea strettamente connessa alla dimensione individuale. Disponibile in laminato opaco o lucido e laminato Fenix, la cucina Bluna si adatta perfettamente allo stile di ogni abitazione.

Mantis

Mantis è una linea moderna e lussureggiante, che mixa materiali prestigiosi per una vera e propria esperienza visiva. Le cucine di questa collezione uniscono architettura ed evoluzione tecnologica, così come il giorno e la notte, rappresentati dalla destrutturazione del concetto di parete per garantire la massima funzionalità. Legno rovere Saturno, pietra naturale Nero Marquinia convivono in un'armonia perfetta all'interno delle cucina Binova.

Ono

I blocchi ad incasso Ono uniscono funzionalità ed estetica per realizzare un elemento completamente esplorabile su tutti i lati. Al suo interno possono essere inseriti un'ampia vasca e un miscelatore abbattibile ma anche il sistema di cottura che sfrutta l'induzione e che appare invisibile all'occhio: Hub Stone. Le linee minimali e l'innovazione tecnologica si fondono insieme per creare un elemento dai richiami classici come il porta sigari, i vassoi per bicchieri e distillati. I blocchi Ono assolvono perfettamente alle loro funzioni e vantano un design unico, ispirato al giradischi.

Regula

La filosofia Regula è quella di osare, di superare i confini. Creata nel 1998, ha subito numerose evoluzioni per giungere a quella che oggi rappresentano la linea più innovativa del brand. Connotata da un telaio in alluminio minimale è diventa un vero e proprio home System: design sospeso grazie alla continuità visiva tra telaio, profilo e piano di lavoro confluisce in tutti gli ambienti della casa.

Scava

La collezione Scava si distingue per i frontali scavati e i piani di lavoro in Laminam Fokos Piombo con perimetro salvagoccia. Le classiche maniglie qui sono concepite come assenza di materia sfruttando la profondità dell'anta. Per ciò che concerne i materiali questi sono acciaio satinato per le colonne e lussuoso legno rovere silver per l'isola. Il concept è quello di mettere in relazione materiali molto differenti per concepire una cucina moderna e all'avanguardia ma al tempo stesso estremamente funzionale.

Vesta

Vesta è una linea in grado di dare luce al legno e alla sua duttilità. I designer si sono infatti dedicati alle forme, concentrandosi sul minimalismo e sui materiali. L'estetica e l'allure lussuoso nella collezione Vesta si sposa infatti con la cura del dettaglio e delle linee: i telai in alluminio leggero e sottile che si fonde grazie all'abilità degli artigiani italiani con il calore del legno e delle sua splendide venature. E' un connubio elegante e sofisticato che trova la sua collocazione in ambienti ricercati e vivi come la cucina.

Vogue

Vogue è l'innovazione che si unisce con il classico. Il legno di Noce Canaletto si unisce infatti al vetro serigrafato a nido d'ape che adorna le ante. Il telaio Reflex altamente resistente, frutto delle più moderne ricerche, trova qui la sua collocazione ideale. La collezione Vogue sintetizza dunque il fascino del lusso e del semplice. Una cucina con carattere progettata nel dettaglio per conferire all'ambiente eleganza e raffinatezza. L'apertura degli spazi e l'ariosità delle forme non trascurano la funzionalità dando vita ad un elemento esteticamente accattivante ma altamente performante.



Presso lo showroom di via Durini 17, ang. Galleria Strasburgo n. 3. a Milano è possibile visionare le diverse collezioni di cucine Binova e progettare insieme ai designer la soluzione più adatta alle proprie necessità. Qui infatti, la ricerca di materiali di pregio si fonde con il design e la qualità Made in Italy. Il risultato è una cucina sofisticata e ricercata in ogni dettaglio, pensata per donare fascino ad ogni casa.