Covid 19, come ti aggiro l’embargo aereo

Aggirare le norme sui voli extraeuropei, pare sia possibile.

Da alcuni giorni un riflettore è stato acceso, all’aeroporto di Nizza ed in molti altri scali, su due tipi di voli che riescono a evitare l’embargo imposto dal Covid 19.



Sia quelli, privati, molto cari, ad appannaggio dei “Paperon de Paperoni” provenienti dalla Russia, sia quelli, con costi molti più favorevoli, low cost, assicurati da compagnie che forniscono aerei a gruppi che si vogliono spostare verso il Mediterraneo.



Per accedere allo spazio Shengen bastano poi una doppia cittadinanza, un permesso di soggiorno o una carta bancaria che faccia riferimento ad una nazione dello spazio Shengen e, pare, il gioco è fatto.



A svelare l’inghippo una serie di giornali francesi, tra i quali Nice Matin, che puntano anche il dito anche su scarsi controlli ed assenza di misure che vengono attuate da nazioni quali la Croazia.



Un ricco americano, che voleva raggiungere la propria imbarcazione ormeggiata in Costa Azzurra, dopo il diniego, ha risolto il problema facendola attraccare in un porto nelle vicinanze di Dubrovnik, in Croazia. Senza grossi problemi.