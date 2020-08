Migliaia di visioni per un video che “spiega” il lavoro dei pompieri di Nizza

In Francia vi è una vera venerazione per i pompieri, per il loro lavoro, per l’abnegazione con la quale si prodigano per tutelare le persone, sia conducendo le ambulanze, sia attraverso i più svariati servizi.

Non stupisce pertanto che questo video, che un pompiere di Nizza, Martial Stark, ha realizzato e postato sulle reti sociali sia diventato in pochissimo tempo virale.



Decine di migliaia di visioni, commenti a bizzeffe e tanto riconoscimento per quanto il corpo dei sapeurs-pompiers compie ogni giorno, non solo a Nizza e in Costa Azzurra dove il video è stato girato.

In un’intervista rilasciata al quotidiano locale Nice Matin, Martial Stark svela che: “Il mio obiettivo è far scoprire alle persone il dietro le quinte del nostro mestiere”.

Il video è della durata di 2 minuti e mezzo ed é caratterizzato dalla musica di “Sound of legend".