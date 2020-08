Lavoretti con carta e cartoncino da fare a casa, prima di cominciare la scuola

Ormai i giorni che separano i bambini dall’inizio della scuola sono pochi, ma dopo i mesi estivi a casa e i precedenti di lockdown sembrano proprio non passare più. Ormai l’estate è finita, l’attesa quasi pure, ma i bimbi davvero non ce la fanno più: hanno già passato in rassegna tutti i giochi, inventato di tutto, giocato con l’acqua in ogni modo e in queste settimane si sono fatti particolarmente capricciosi proprio per via della noia. Per far passare il tempo e farli felici nell’attesa di settembre, ecco qualche bella idea di lavoretto da realizzare a casa.

Le cose che i bimbi apprezzano di più, tra l’altro, sono proprio quelle che hanno fatto con le proprie mani. Serviranno per giocare o per abbellire la stanzetta in vista dell’autunno. Se pensate che avete voglia e tempo di fare lavoretti con i vostri bimbi, ma non vorreste spendere tanto per i materiali, potreste pensare di realizzare dei lavoretti con la carta ed il cartoncino. Acquistando cartoncino e c arta all'ingrosso e al dettaglio , specialmente online da rivenditori del settore, sarà possibile risparmiare tantissimo. Vediamo qualche idea perfetta per il periodo.

Riutilizzare i gavettoni avanzati

Se i giochi d’acqua, come detto, ormai hanno stufato ed il cassetto è pieno di palloncini, sappiate che c’è il modo di utilizzarli in maniera creativa, assieme al cartoncino colorato. Il palloncino sgonfio, infatti, può diventare la testa con tanto di proboscide, di un elefantino. Realizzando con il cartoncino ai lati le orecchie, gli occhi e attaccando il tutto su un cartoncino di un altro colore, il quadretto sarà perfetto. Questa creazione può essere un lavoretto da appendere in camera o, all’occorrenza, uno splendido biglietto per accompagnare un regalo.

Posizionato orizzontalmente, lo stesso palloncino può altrimenti diventare un pesciolino. La parte con il foro da gonfiare sarà la parte posteriore del pesce. Con il cartoncino si potranno realizzare le pinne, posteriore e laterali, e le labbra del pesce. Anche in questo caso si applica tutto su un cartoncino, arricchendo la rappresentazione con l’occhio del pesce e delle bolle che escono dalla bocca.

Ritagliando sagome delle proprie manine

Con le sagome delle mani ritagliate su cartoncini di vari colori si possono realizzare molte forme decorative per la camera da letto a tema estivo e tropicale, così da salutare al meglio l’estate. Realizzando con il cartoncino la testa di un pappagallo con il becco a contrasto in giallo o arancione, e sovrapponendo sotto tante manine con le dita rivolte verso il basso si potrà realizzare un pappagallo piumato molto carino e realistico.

Sempre con le manine, altrimenti, si potranno realizzare dei pesci. Questa volta sarà necessaria una sagoma per pesce: mettendo la manina con le dita di lato, da una parte o dall’altra, aggiungendo un occhio e decorando la sagoma con i pennarelli, ne usciranno eleganti pesci dalle code sinuose ed ondeggianti. Questi pesciolini si potranno appendere al muro oppure incollare sopra ai bastoncini di legno dei gelati per muoverli con le mani.