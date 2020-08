Il Centro studi dell'ordine dei Templari del Principato di Monaco e l'Università de Montaigne siglano accordo per parificazione corsi

I corsi di fisica quantistica, filosofia spirituale e scienze sociali dell'accademia del Centro studi dell'ordine dei Templari del Principato di Monaco, hanno ottenuto la parificazione dall'Università de Montaigne, e potranno essere utilizzati come crediti nei corsi di laurea. Primo ed unico dipartimento per studi di fisica quantistica e fisica unificata in Europa, con docenti di primo piano e di grande esperienza.

Il primo livello dei corsi sarà effettuato a distanza, e saranno previste letture di testi, esercizi fisici di respirazione, apprendimento di tecniche di meditazione, scambio di esperienze con il proprio tutor. Poi superato il primo livello di apprendimento sono previsti corsi in aula nelle sale del nostro quartier generale à Monte-Carlo, corsi in remoto direttamente con i docenti nelle differenti materie, allenamenti fianco a fianco dell'allenatore per praticare la preparazione fisica ed apprendere le tecniche di meditazione attiva, necessarie a vivere pienamente nel momento presente del qui ed ora, senza essere effetti somatici di sensi di colpa per il passato o paura del futuro. Apprendere come cambiare lo stato d'animo quotidiano, agendo sulla scala dei toni emozionali, conoscendo le leggi della fisica quantistica.

L'obiettivo dei corsi sarà quello di insegnare nuovi metodi di apprendimento tramite le conoscenze della fisica quantistica e le antiche conoscenze Rosa-crociane adattate ai giorni nostri.

La creatività, imparare ad interagire con l'intuizione utilizzando l'emisfero cerebrale destro ed una laurea potranno offrire agli alunni nuove opportunità di successo.

INVESTIRE SU TE STESSI è la vera ricchezza non possedere molto denaro, avere il tempo da dedicare a ciò che più si desidera, la famiglia, gli hobbies e le passioni.

Imparare a trasformare il proprio lavoro in un business, tramite l'ascolto dell'intuito, il vero maestro interiore, questo è il segreto del successo.

Una salute mentale, tramite la meditazione, attiva può cambiare la qualità della vita ed eliminare lo stress.

Maggiori informazioni sui corsi, presentazioni tramite testi e video, informazioni sui nostri docenti e sui membri del nostro comitato scientifico, sono consultabili nel sito web ufficiale Www.knighttemplar.net oppure tramite email: templiersmonaco@yahoo.fr