Il Principato “cambia” il primo Ministro, dal 1° settembre sarà Pierre Dartout

Cambio al vertice del governo del Principato di Monaco: Serge Telle, Ministre d’État dal 2016, cesserà dalle proprie funzioni a fine agosto e, dal 1° settembre, sarà sostituito dal Prefetto della regione PACA Pierre Dartout che, proprio quel giorno, presterà giuramento nelle mani del Principe Alberto II.

Scelta particolare, quella operata nel Principato, che, per la massima carica alla testa del governo, prevede che possa essere ricoperta anche da monegaschi, ma il Principe ha voluto far valere l’accordo con la Francia, chiamando a tale funzione un personaggio di alto spessore, che dovrà ricoprire un ruolo importante e strategico in un momento di particolare difficoltà, anche economica, a seguito dell’epidemia di coronavirus.

Per la prima volta il Principato si trova con i conti in rosso, anche se in una condizione non drammatica ed ha retto molto bene all’urto della pandemia, come dimostrano i numeri complessivi del contagio, dei guariti e, soprattutto, delle persone decedute a causa dell’infezione da Covid 19.

L’ufficializzazione del cambio al vertice, anticipata da notizie di stampa, è giunta con un comunicato del Palazzo: “Il Principe sovrano ha deciso di procedere ad un cambio al vertice del suo governo. Pertanto il Signor Serge Telle lascerà le sue funzioni di Ministro di Stato il 31 agosto 2020”.

Relativamente al suo sostituto, il prefetto Pierre Dartout: “Il Principe sovrano si attende da Monsieur Pierre Dartout che diriga l’azione del governo, sotto la sua autorità, nel rispetto degli equilibri istituzionali”.

Chi è il nuovo primo Ministro?

Nato nel 1954 a Limoges, Pierre Dartout è laureato alla IEP di Parigi ed ha frequentato l’École Nationale d’Administration (ENA). Laureato nel 1980, Pierre Dartout ha ricoperto il ruolo di Prefetto in diverse regioni (Aquitaine et Champagne-Ardenne) e dipartimenti (Guyane, Gironde, PyrénéesAtlantiques, Pyrénées- Orientales, Marne, Val-de-Marne et Var).

Ha inoltre ricoperto il ruolo di direttore dell'ufficio del presidente dell'Assemblea nazionale e di delegato interministeriale per la l’Amenagement et à la Compétitivité des Territoire. Attualmente ricopre il ruolo di Prefetto della Regione Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur.