Dopo soli 3 giorni i primi alunni positivi a scuola nel Principato di Monaco: situazione sotto controllo, nessun panico, gestione secondo protocolli

Un giovane studente di scuola elementare (CE2) della scuola Francesco d'Assisi - Nicolas Barré con sede a Monaco città è risultato positivo al Covid-19. La ragazza rispetterà una quindicina di giorni a casa sua.

Secondo il protocollo sanitario osservato dalle autorità monegasche, i 24 alunni della classe e l'insegnante che sono stati in contatto con l'alunno saranno sottoposti a screening PCR (raccolta di campioni nasali che consente di sapere se il paziente è infetto al momento della raccolta). I dettagli di questi test sono stati comunicati alle famiglie e alle persone colpite nel tardo pomeriggio di ieri.

Al Charles III College, uno studente del 6 ° grado è risultato positivo al Covid-19. Anche qui agli insegnanti e agli alunni che sono stati in contatto con l'alunno verrà offerto un test PCR. I genitori sono stati informati ieri sera dalla direzione della struttura per specificare le modalità di screening.

Anche positivi, questi due studenti sono considerati dai medici come "contatti di rischio trascurabile" poiché, come i loro compagni di classe e insegnanti, indossavano una maschera in classe e rispettavano tutte le misure di sicurezza. Il rischio di contaminazione è quindi molto basso.

Le rispettive direzioni delle due scuole hanno annunciato la continuazione delle lezioni nelle due classi rafforzando ancora la sicurezza. In concreto, le distanze sanitarie sono aumentate, l'igiene delle mani è rafforzata e ci sarà l'obbligo di utilizzare rigorosamente oggetti personali.

Insieme a queste misure precauzionali per la salute, la temperatura sarà misurata due volte al giorno per ogni studente di entrambe le classi per i prossimi 14 giorni, il potenziale periodo di incubazione del virus.

Il governo ricorda che indossare una maschera è obbligatorio per tutto il personale scolastico e per tutti gli alunni sopra i 5 anni