"A bientôt". Le vostre fotografie “targate 06”

“Le mie foto targate 06”, il contest di Montecarlonews, ha dato lo spunto a Francesca Gatti per inviarci questa fotografia, scattata a Nizza sulla Promenade des Anglais.



L’abbiamo intitolata “A bientôt” (Arrivederci).



Si conclude, infatti, con questa fotografia il quotidiano appuntamento con le vostre fotografie che ci ha accompagnato nei mesi estivi.



Non per questo deve cessare la collaborazione con i nostri lettori che possono continuare ad inviare le proprie foto scattate in Costa Azzurra e nell'arrière pays che Montecarlonews pubblicherà in altri spazi.



L'indirizzo al quale inviare le fotografie é foto@montecarlonews.it