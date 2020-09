Due concorsi potrebbero premiare Nizza e Cuneo: le Alpi del Mare in lizza sia in Italia, sia in Francia. Partecipiamo con un clic (Video)

Perché Nizza e Cuneo non potrebbero vincere contemporaneamente due concorsi e portare le Alpi del Mare in testa all’attenzione di quanto vogliono conoscerne il territorio ed apprezzarne le bellezze?

Le due città sono unite da una spettacolare linea ferroviaria che partecipa all’iniziativa “I luoghi del Cuore”del FAI. Si tratta del censimento dei luoghi italiani da non dimenticare: si può votare fino al 15 dicembre .

Contemporaneamente la Cattedrale ortodossa russa di Nizza é in lizza per diventare il "Monumento preferito del 2020 dai francesi", un concorso che è sostenuto dalla rete televisiva France 3. Questa sera su France 3, a partire dalle 21,05, si conoscerà il verdetto dei francesi

Montecarlonews, che si occupa del territorio francese e monegasco, a forte presenza di italiani e di persone di origine italiana, si é impegnato in questi mesi perché le due “candidate” (la linea ferroviaria e la cattedrale ortodossa) possano ottenere un posto di tutto rilievo nelle rispettive classifiche. gradimento di voti.

Sarebbe un risultato importante per il territorio che va sotto il nome di “Alpi del mare”, che comprende il nizzardo, il cuneese e l’ovest della Liguria.

Un territorio nel quale si parla un dialetto comune e che da sempre ha registrato un costante travaso di persone.

Ora l’occasione per un’operazione di riconoscimento della sinergia fra i due versanti delle Alpi si fa concreta.

Per votare per la Cuneo – Nizza (l'unico concorso ancora aperto) è sufficiente cliccare qui





Questa sera scopriremo quale è il monumento preferito dai francesi in questo difficile 2020. In lizza vi sono:

Le Palais Idéal du Facteur Cheval (Auvergne-Rhône-Alpes)

La Citadelle et le Lion de Belfort (Bourgogne-Franche-Comté)

Le Fort La Latte (Bretagne)

Le Château et les jardins de Villandry (Centre-Val de Loire)

La Chapelle Impériale du Palais Fesch d’Ajaccio (Corse)

Le Parc du haut-fourneau U4 d’Uckange (Grand Est)

La villa Cavrois (Hauts-de-France)

La Sainte-Chapelle (Île-de-France)

Le Temple Tamoul Narassingua Péroumal (La Réunion)

Le Château du Champ de Bataille (Normandie)

L’Arsenal de Rochefort (Nouvelle-Aquitaine)

Le Canal du Midi (Occitanie)

Le Château de Brézé (Pays de la Loire)

La Cathédrale Saint-Nicolas de Nice (Provence-Alpes-Côte d'Azur)



Tra i luoghi del cuore, la linea ferroviaria Cuneo – Nizza è attualmente al terzo posto assoluto (in testa il Castello e Parco di Sammezzano di Reggello, Firenze) ed in testa nella categoria delle ferrovie.