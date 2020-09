Perché scegliere di acquistare delle fedi nuziali artigianali

Le fedi nuziali sono il simbolo per eccellenza dell'amore eterno e romantico. Si tratta degli anelli che ci si scambia fra innamorati durante le proprie promesse di matrimonio e che simboleggiano l’amore terno che accompagnerà la coppia.

Sono generalmente anelli molto semplici esteticamente in quanto sono principalmente più un oggetto simbolico e dal valore sentimentale inestimabile e che supera di gran lunga quello economico. Inoltre, le fedi nuziali una volta indossate non vengono mai tolte e devono quindi essere comode e resistenti.

Sono sempre di più però le coppie di innamorati che prediligono fedi nuziali artigianali e lo fanno per svariati motivi, che andremo a vedere insieme lungo questo articolo.

Quali sono i diversi tipi di fedi nuziali esistenti?

Le fedi nuziali sono realizzate con metalli pregiati, come per esempio l'oro. Questo permette una grande facilità nella lavorazione del metallo, potendogli quindi conferire qualsiasi forma si desideri. Questo è principalmente uno degli aspetti fondamentali per i quali si prediligono fedi artigianali, ovvero la personalizzazione e la qualità del materiale.

In commercio, le tipologie di fedi nuziali più vendute sono cinque: la classica, la mantovana, la comoda, la flat e la francesina, le quali hanno differenze fra loro in forma e altezza.

Più nello specifico, le fedi alla francesina sono fra i cinque modelli quelle più sottili e fini, mentre la tipologia classica, come suggerisce anche il nome, è la fede nuziale per eccellenza, quella più diffusa e può variare nelle dimensioni o nei grammi dell'oro.

In seguito, ci sono le fedi comode, che negli ultimi anni sono fra le più vendute, grazie appunto al loro confort conferitogli dagli angoli interni leggermente smussati e perciò più comodi da indossare tutti il giorno. Il modello flat, anche qui caratteristica suggerita dal suo nome, sono quelle fedi dalla forma appiattita, si tratta di un taglio moderno e particolare.

Infine, il modello alla mantovana è riferito a quegli anelli, fedi in questo caso, dallo spessore più largo, spesso scelte dagli uomini e anche le più idonee per un’incisione importante.

Oltre alle classiche cinque categorie di fedi nuziali, vi sono poi quelle più particolari e uniche che sono frutto di mani artigiane esperte e che vengono realizzate secondo le richieste degli innamorati.

Ma oltre, alla forma della fede nuziale vi è da fare differenze anche sui colori di esse che possono essere: monocolore (solo oro giallo oppure oro bianco), bicolore o tricolore, alternando le diverse colorazioni dell'oro.

Solo le fedi nuziali artigianali permettono di personalizzare la forma e il colore di un anello.

Quali materiali scegliere per delle fedi artigianali?

Ma quale è il materiale utilizzato per le fedi nuziali? Quale scegliere? Principalmente, le fedi nuziali vengono realizzate in oro bianco, giallo e rosa, oppure in platino.

Per fedi nuziali più particolari si può scegliere di realizzarle in due colorazioni differenti, come per esempio oro bianco e oro rosa, oppure con un'altra combinazione, tutto dipende dal gusto personale e che può essere sottoposto all'artigiano che andrà poi a realizzare il sogno degli innamorati.

Per la maggior parte dei casi, il materiale scelto è l'oro in tutte le sue colorazioni possibili, anche se l’oro rosa è fra i più acquistati negli ultimi anni. Ma fra i materiali utilizzati, ve ne è uno un po' sottovalutato ma che merita molto, il platino. Questo perché è un materiale innanzitutto bianco per natura e successivamente è puro e perfetto per ospitare un diamante incastonato.

Infine, il platino e l'oro (da 18 carati) sono i materiali perfetti da scegliere per le proprie fedi nuziali artigianali in quanto si prestano molto bene per le incisioni.

Il valore in più che le fedi nuziali artigianali hanno

Infine, vi è un grande vantaggio che le fedi nuziali artigianali offrono rispetto a quelle standard, ovvero l'unicità. Due fedi nuziali artigianali ti consento di indossare un gioiello oltre che molto importante spiritualmente, anche molto bello esteticamente, in quanto è stato realizzato esattamente come lo si immagina e desidera.

E' un prodotto unico nel suo genere, proprio come è unico il vero amore e il matrimonio. Unico ma anche personale ed intimo, come lo sarà l’anello artigianale scelto per lo scambio delle promesse eterne. E' vero che si tratta del classico simbolo che in quasi tutto il mondo ci si scambia durante il proprio matrimonio, ma questo non vi obbliga ad omologarvi alla massa e indossare delle fedi nuziali semplici e già viste.