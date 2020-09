Qonto: cos’è, come funziona, perché sceglierlo e soprattutto quanto costa

Sempre più imprese, PMI, Società, StartUp, ma anche freelance e professionisti, obbligati o meno che siano ad avere un conto corrente aziendale, scelgono di rivolgersi a Qonto per aprire il proprio conto online. Qonto è una neo-banca francese che che offre un conto business per imprese e professionisti in grado di rivoluzionare il mercato, e dal 2019 è presente anche in Italia, con con l'obiettivo di creare la soluzione di Business Finance Management che tutte le imprese amano. Questo vuol dire reinventare il settore del business banking, semplificando la quotidianità bancaria e contabile di PMI e professionisti, ed essere un compagno di business, attraverso l’integrazione di soluzioni complementari per la gestione finanziaria ed operativa dell'impresa a 360 gradi.

Il conto corrente Qonto, 100% online, nasce proprio per il business ed offre, quindi, una serie di servizi e caratteristiche non solo utili, ma possiamo dire indispensabili, per i professionisti. Con IBAN italiano e servizi ineccepibili e performanti, Qonto è un istituto di pagamento che opera nel nostro Paese tramite una succursale, sotto l’attenta vigilanza della Banque de France e della Banca d’Italia.

L’istituto, quindi, è solido, sicuro, affidabile e con il suo prodotto si è dimostrato innovativo e lungimirante: non c’è da stupirsi, quindi, che ogni giorno molti professionisti italiani lo scelgano non solo in alternativa alle proposte nazionali, ma anche al posto di prodotti specifici per freelance, come per esempio N26 business.

Come funziona Qonto e quali sono i suoi vantaggi?

Qonto offre un conto corrente business online completo, uno strumento di cui servirsi quotidianamente in maniera rapida e veloce. Con questo prodotto le imprese e i professionisti hanno a disposizione un servizio ineccepibile con tutte le opzioni e gli strumenti di pagamento più diffuse, come le carte di debito Mastercard, addebiti diretti SEPA, bonifici SEPA e SWIFT, bonifici multipli.

Con questo conto è possibile coinvolgere i propri collaboratori nella gestione dei pagamenti,digitalizzando i giustificativi di spesa, mettendo a disposizione un’app ed un sito dall’interfaccia essenziale, intuitiva e navigabile. In ogni momento il titolare del conto può tenere monitorati i movimenti per avere sempre sotto controllo i flussi di denaro della propria azienda. Il titolare di un conto può fornire un accesso ai membri del proprio team, in modo tale da rendere autonomi i dipendenti e da consentire loro di effettuare i diversi pagamenti. Inoltre è possibile creare un accesso in sola lettura per il proprio esperto contabile con il fine di ottimizzare la tenuta della contabilità. A completare il quadro c’è un servizio clienti reattivo, consapevole, cortese e ineccepibile.

Quanto costa Qonto?

Con il conto business Qonto non è solo possibile ottimizzare la gestione dei flussi di denaro e contabile della propria impresa, risparmiando tempo e fatica, ma è anche possibile avere tutto questo a costi e tariffe trasparenti. Qonto offre diverse formule con diverse tariffe e differenti servizi per accontentare le esigenze di tutti i professionisti (piano Solo, Standard e Premium). Maggiori informazioni sui piani offerti si possono conoscere qui: https://qonto.com/it/pricing .

Con Qonto si ha la sicurezza di pagare quanto indicato, senza ritrovarsi con la sorpresa di addebiti inaspettati. L'apertura del conto Qonto è semplice, chiara e interamente online. Con Qonto è possibile infatti dire addio ai voluminosi contratti delle banche tradizionali di difficile comprensione e con diciture e clausole in caratteri minuscoli.