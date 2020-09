Due album di figurine per conoscere Nizza

La città di Nizza, in collaborazione con la Panini, ha realizzato due album di figurine. L’iniziativa è in occasione del 160esimo anniversario dell'unione della contea di Nizza alla Francia.

Gli album saranno donati a tutti i bambini e ragazzi della città, iscritti agli asili e alle scuole primarie.

Il primo album, "Deviens incollable sur Nice", è rivolto agli scolari fino alla quinta elementare: composto da 66 figurine adesive, costituisce un modo divertente per scoprire la storia di Nizza, per scoprire e visitare i luoghi più importanti della città. Per raccogliere le figurine e completare l'album, i bambini dovranno recarsi nelle biblioteche comunali e nei musei.

Nel secondo album, "La Capelina d’Aquila", i bambini degli asili seguono "l’Aquila" all'inseguimento di una piccola “capelina”. In tutte le pagine, i bambini risolvendo degli indovinelli scoprono i principali simboli della cultura e dell'identità di Nizza.