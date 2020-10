Cosa fare e vedere a Saint Laurent du Var? Ve lo diciamo in 5 fotografie

In collaborazione con Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur, Montecarlonews propone cinque idee con altrettante fotografie per conoscere e per sapere cosa fare quando si visita una località che non si conosce.

Questa volta proponiamo un tour a Saint Laurent du Var con cinque fotografie e altrettante idee.

Dunque cosa fare e cosa vedere a Saint Laurent du Var?

Foto 1: Passeggiare lungo il Var nel Parco dipartimentale Rives du Var e quindi lungo il mare

Foto 2: Godersi le gioie della spiaggia e le attività nautiche

Foto 3: Concedersi il ​​brivido di un hoverboard

Foto 4: Passeggiare su una delle grandi terrazze di Cap 3000 e fare shopping

Foto 5: Effettuare una passeggiata insolita nel vecchio villaggio grazie a un percorso segnalato e accessibile a tutti