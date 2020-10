Cannes 2020 Special: Il Festival del Cinema torna sulla Croisette a ottobre

"2020 Special Cannes" porterà il grande pubblico all'auditorium Louis Lumière del Palais des Festivals et des Congrès, dove saranno presentate quattro anteprime di film della Selezione Ufficiale 2020, i cortometraggi selezionati in Concorso dei film scolastici della Cinéfondation essere schermato. Una giuria, la cui composizione sarà annunciata a breve, assegnerà la Palma d'oro ai cortometraggi e i premi della Cinéfondation.



L'evento si aprirà con Un triomphe (The Big Hit!) Di Emmanuel Courcol e con Kad Merad, alla presenza della troupe cinematografica e con la partecipazione di Memento Films, e si concluderà con l'anteprima di Les Deux Alfred di Bruno Podalydès ( The French Tech), alla presenza della regista e attrice protagonista Sandrine Kiberlain, e con la partecipazione di UGC Distribution. Asa Ga Kuru (True Mothers) (Haut et Court) della regista giapponese Naomi Kawase, regolarmente presente al Festival di Cannes, così come il film d'esordio della regista georgiana Déa Kulumbegashvili, Beginning (Wild Bunch International) che ha appena vinto la Concha de Verranno inoltre proiettati oro per il miglior film, nonché i premi per il miglior regista, attrice e sceneggiatura al 68esimo Festival Internazionale del Cinema di San Sebastián.



Pierre Lescure, presidente del Festival di Cannes, ha dichiarato: “Siamo lieti di vedere il Festival ospitato dal municipio di Cannes in ottobre, così come eravamo tristi di non aver tenuto l'evento a maggio. Grazie a questa collaborazione, i film della Selezione Ufficiale verranno ora nuovamente proiettati sulla Croisette. Questo è il nostro modo di essere a Cannes, al fianco della sua popolazione e di tutti i professionisti con cui lavoriamo fianco a fianco ogni anno ".



Thierry Frémaux, Delegato Generale del Festival di Cannes ha aggiunto: "La raccolta di quattro film della Selezione Ufficiale, il concorso di cortometraggi, il concorso della scuola di cinema e le cene e gli incontri incarnano la felicità in cui sentiremo tutti di stare insieme. Cannes in ottobre! I film della Selezione Ufficiale sono attualmente proiettati per gli spettatori del cinema in Francia, in Europa e nel mondo. È un grande segno vederli fare scalo a Cannes, prima di rivolgere la nostra attenzione alla stagione 2021. "



David Lisnard, sindaco di Cannes: "Volevamo che la presenza del Festival di Cannes nel 2020 simboleggiasse la nostra lotta a favore del settore degli eventi, che fornisce da vivere a centinaia di famiglie, nonché l'impatto culturale per la nostra città. Era imperativo quindi che il Festival si presentasse a Cannes per questo evento straordinario, che rispetta tutte le solite regole: proiezioni di qualità davanti a un pubblico fisso, in abito da sera, sul famoso red carpet. Tenere Cannes 2020 al Palais des Festivals et des Congrès è una dimostrazione della nostra capacità attenta alla salute, culturale ed economica di ospitare gli eventi più noti, compreso il più famoso e glorioso di tutti: il Festival di Cannes. "



Il prossimo Festival di Cannes, il 74 ° della serie, si svolgerà dall'11 al 22 maggio 2021