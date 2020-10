Per una settimana Nizza è capitale del cortometraggio (Foto)

Dal 9 al 16 ottobre 2020, l'associazione Héliotrope organizza a Nizza la 20a edizione di “Un Festival C’est Trop Court!” il festival europeo del cortometraggio.

La cerimonia di apertura "Quartier cinéma" si terrà sabato 10 ottobre alle 19,30 in rue Defly a Nizza, con proiezioni di cortometraggi.

Il festival, che si tiene ogni anno per una settimana in ottobre, è un evento imperdibile della cultura locale, ma anche un'occasione per conoscere il cinema d'avanguardia europeo e i grandi registi di domani attraverso diversi programmi competitivi.

Come ogni anno, il Comune di Nizza sostiene l'evento e mette a disposizione le sue sale: il MAMAC, la Cinematheque di Nizza o il BMVR ospiteranno numerose proiezioni e incontri.

All'evento parteciperanno anche il Teatro nazionale di Nizza, i cinema Mercury, Rialto, Beaulieu, Villa Arson, la libreria Les Parleuses, Les Ateliers Illustrés e La Zonmé

A causa della crisi sanitaria , l'associazione Héliotrope propone quest'anno una versione ibrida del festival:

Una versione IN con il mantenimento degli spettacoli nei locali in conformità con le norme sanitarie

Una versione ON con proiezione di film o

nline in modo che tutti possano partecipare al festival (https://ufctc.com/ )

Nata il 15 gennaio 1997, Héliotrope è un'associazione audiovisiva che promuove "film di meno di un'ora" a Nizza. Organizzatrice di “Un Festival C’est Trop Court!” è anche una struttura di punta nell’educazione dell'immagine nelle scuole delle Alpi Marittime.