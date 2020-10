I sentieri di Montenero, a Bordighera, per un’avventura su due ruote che dura tutto l’anno

Non solo mare: nella Città delle Palme sono moltissime le opportunità per trascorrere all’aria aperta le giornate d’autunno, complice un clima eccezionalmente favorevole. Storia, architettura, cultura, natura… ognuno può creare il proprio itinerario, lasciandosi guidare dagli interessi e dalla curiosità personali.

Chi ama la bici e l’attività outdoor ha un motivo in più per scegliere Bordighera per il proprio tempo libero. É la rete sentieristica di Montenero, alle spalle della città, raggiungibile in pochi minuti d’automobile lungo via Cornice dei Due Golfi: circa 10 chilometri di percorsi immersi nella macchia mediterranea, in un luogo di grande interesse ambientale da cui si aprono scorci imperdibili sul porto, su Villa Garnier, sul Vallone di Sasso, sul mare in direzione Francia ed in direzione Sanremo.

Per poter offrire ai bikers la migliore esperienza, l’area è stata interessata da un notevole intervento, nel corso del quale sono stati tra l’altro compiuti il tracciamento geolocalizzato e la catalogazione dei sentieri ed installati cartellonistica e nuovo arredo urbano, scelto con rispetto per il carattere del contesto. E’ stato inoltre già deciso il proseguimento dell’opera, per creare un collegamento più agevole con i percorsi che conducono alla vicina Seborga.

Ma è la natura che qui davvero offre il suo meglio, con il contrasto tra una vegetazione di pini, sugheri, arbusti, a tratti quasi selvaggia, e il blu del mare, che torna a farsi vedere a sorpresa lungo i sentieri come per ricordare di essere così prossimo. Il profumo del verde si mescola alla salinità tipica della costa, in una unione particolare che solo alcuni luoghi possono offrire.

Tutti gli appassionati possono ora partire su due ruote alla scoperta di quest’area incontaminata… i sentieri di Montenero vi aspettano, per un’avventura outdoor da vivere tutto l’anno.

Per informazioni su luoghi d’interesse, eventi, manifestazioni:

- IAT Bordighera, in via Vittorio Emanuele 172 (centro cittadino), tel. 0184272882, iat@bordighera.it

- www.bordighera.it

- https://www.facebook.com/bordigheraofficial/

