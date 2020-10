Olio biologico di cocco, rosa mosqueta, mandorle dolci: come si usa

Molti avranno già sentito parlare di olio biologico certificato come quello di cocco, rosa mosqueta, mandorle dolci, di Argan, di ricino etc. Si tratta di preziosi alleati per cosmesi e la cura della bellezza di origine naturale e certificata. Tuttavia, per quanto riguarda il loro uso, molti non sanno che si tratta di prodotti molto versatili che possono essere utilizzati in maniera diverse, come spiegato di seguito.

Per una maschera viso

Un prezioso olio estratto a freddo da materie prime naturali coltivate biologicamente, può essere usato per una maschera viso idratante ma anche con altre proprietà come antiage, purificante e illuminate. È sufficiente avere una maschera in tessuto, che si trova facilmente tutte le erboristerie o anche online.

Dopo aver fatto una profonda pulizia al viso, si impregna la maschera in tessuto con l’olio e si stende sul viso per un booster idratante. L’ideale sarebbe fare a agire almeno 20 minuti affinché tutti i preziosi nutrienti penetrino a fondo nel derma. Conviene utilizzare una maschera in tessuto per aiutare a favorire un migliore assorbimento delle sostanze. Ovviamente, i cosmetici naturali rispettano e rinvigoriscono la pelle perciò un trattamento di questo tipo restituisce una pelle più nutrita, elastica, compatta e luminosa.

Come impacco prima dello shampoo

Moltissime persone sono convinte che gli oli naturali possono essere utilizzati sono esclusivamente sul viso è fatto così poiché sono perfetti anche per i capelli. L’olio di jojoba come quello di cocco o altri, è ricco di acido linoleico e vitamine in grado di riparare la struttura dei capelli danneggiati e rovinati.

È sufficiente estendere una generosa quantità di olio concentrandosi sulle lunghezze dei capelli asciutti. Un pacco andrebbe fatto agire almeno una mezz’ora, possibilmente indossando una cuffia per evitare di sgocciolare. Poi basta procedere con lo shampoo come di consueto.

Come struccante

Per rimuovere il trucco, compreso quello vuoto, basta mettere una piccola quantità di olio cosmetico su un dischetto, meglio se in cotone riutilizzabile, e passarlo sul viso. Si risciacqua con acqua tiepida per ottenere un viso pulito e idratato allo stesso tempo.

Al posto della crema corpo

Essendo molto idratante, un olio come quello di rosa mosqueta dopo essere utilizzato anche come crema corpo. In particolare, in tutte quelle situazioni in cui è necessaria una profonda idratazione. Anche in gravidanza è consigliabile utilizzare l’olio al posto della semplice crema corpo per prevenire le smagliature. Si può utilizzare l’olio sul corpo anche per le scottature e gli eritemi solari grazie alle sue proprietà riparatrici.

Assieme all’idratante viso

Per rendere ancora più ricca la crema viso, è possibile aggiungere semplicemente qualche goccia di olio cosmetico biologico. Un piccolo trucco per trasformare una normale crema giorno in una crema notte più ricca e idratante. Infatti, prima di andare a dormire è consigliabile usare una crema più nutriente per favorire i processi di rigenerazione cellulare che si attivano proprio durante la notte.