Rinascita è il concerto straordinario della XXa Settimana della lingua italiana nel mondo

Mercoledì 21 ottobre alle ore 20,30 avrà infatti luogo, presso l’Auditorium Rainier III , il CONCERTO Straordinario “RINASCITA”, il cui titolo non solo conforta noi tutti per il futuro, ma indica soprattutto una speranza che si fa certezza: la nostra Associazione non si ferma e si attiva subito per far rivivere ad ognuno la possibilità di veder rinascere la Cultura, l’Arte, la Musica.

A dirigere l’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, ci sarà l’attuale Presidente Dante, il Maestro Gianluigi Gelmetti, nel doppio ruolo di Direttore Onorario e Direttore dell’Orchestra.

Il concerto gratuito ad invito, è della durata di un’ora senza intervallo e si svolgerà in presenza di S.A.S. il Principe Alberto. Saranno eseguiti brani di STRIVELLA, MASCAGNI, MENDELSHONN, BONGIOVANNI, il quale proporrà la sua opera ‘Rinascita’, presentata in prima mondiale a Monaco.

Il pubblico volendo potrà assistere già dalle 19:30 a un intervento del Maestro Gelmetti, che illustrerà il programma insieme al compositore Francesco Bongiovanni, che presenterà il suo brano.

Obbligo mascherina

INGRESSO LIBERO:

Aderenti Dante:

Biglietto ritirabile fino al 14 ottobre, su presentazione invito ricevuto via mail (valido per due persone):

Non Aderenti:

Biglietto ritirabile liberamente (valido per due persone) fino a concorrenza dei posti disponibili: a partire dal 15 ottobre

Biglietteria: Atrium del Casino dal Martedi al Sabato dalle 10 alle 17:30

Informazioni: via mail: info.dantemc@gmail.com o Telefono: +377 97708947