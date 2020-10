Coronavirus: tre nuovi casi quest'oggi nel Principato di Monaco mentre sono undici gli ospedalizzati

Quest'oggi nel Principato di Monaco si registrano tre nuovi casi positivi al Covid. Il bilancio arriva così a 268 contagiati. 11 i pazienti ricoverati presso il Centro Ospedaliero Principessa Grace: sette gli ospedalizzati e di questi quattro sono residenti; quattro i ricoverati in terapia intensiva, 2 di loro sono residenti.



Si registrano anche 5 guariti, per un totale di 222 persone. Infine 38 l pazienti con sintomi lievi in isolamento domiciliare e presi in cura dal Centre de Suivi à Domicile