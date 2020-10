E’ nata una foresta lungo la spiaggia di Nizza (Foto)

Una vera e propria foresta, realizzata con i tronchi e i rami che il mare ha portato a riva, che le acque dei fiumi avevano raccolto nel loro vorticoso percorso verso valle durante la tempesta Alex.



Una foresta, quella che ci propone con le sua fotografie Ghjuvan Pasquale, di piante morte, sradicate, un monumento a quanto è accaduto in poche ore nelle vallate che fanno da contorno alla Costa Azzurra.

Un omaggio a chi non c’è più, a chi ha sofferto, ha chi sta lavorando.

La spiaggia di Nizza si sta trasformando in un grande memoriale: anche questo è un modo per “non dimenticare” e per dimostrare, anche visivamente, vicinanza e solidarietà.