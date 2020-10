Ecco la Escape Room del Museo Oceanografico di Monaco: si gioca in 6 in tutta sicurezza

In occasione delle vacanze dei Santi, il Museo Oceanografico di Monaco proporrà la sua nuova e originale attività, un Escape Game!

In gruppi di massimo 6 persone, i giocatori sperimenteranno una delle campagne oceanografiche durante il periodo del Principe Alberto I.

Saranno offerte due opzioni al pubblico con o senza ingresso al Museo:

- La formula "Discovery" di 30 minuti

- La formula "Experience" di 60 minuti

In mare per diversi giorni, sei uno dei migliori in esplorazione marina riuniti intorno al Principe Alberto I durante la sua spedizione al largo di Capo Verde nel 1901.

All'improvviso, l'auspicato studio del principe sulle specie di acque profonde sembra essere compromesso da una violenta tempesta che ti ha portato a rifugiarti nel laboratorio.

Guai a voi: la porta si è chiusa dietro di voi! I motori si fermarono; la barca inizia a sopportare alti e bassi; e la rete che è scesa in fondo al mare, per scoprire nuove specie, minaccia di rompersi ...

Riuscirai a tornare sulla terraferma senza perdere le tue preziose scoperte?

In collaborazione con Iris Game

Una scenografia di Camille Renversade

Informazioni utili :

Tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00, una seduta ogni ora.

Vendita biglietti: online, in cassa e in reception Attività

Informazioni e prenotazioni: https://musee.oceano.org (sezione "Entertainment")

Poiché il numero di sessioni è limitato, è preferibile prenotare online.