F1. In Portogallo altro exploit di Leclerc in qualifica: quarto tempo con una Ferrari ancora in crescita

Nel weekend in cui la Ferrari porta il maggior numero di aggiornamenti per questo mondiale, Charles Leclerc compie un altro exploit importante: il monegasco partirà quarto nel Gran Premio del Portogallo di domani, a Portimao, così come era successo nell'ultimo appuntamento del Nurburgring. La pole position è di un sontuoso Lewis Hamilton, davanti a un Bottas sempre davanti in tutte le sessioni tranne nel Q3, e a Max Verstappen che partirà con affianco la rossa numero sedici.

Bene la Ferrari del monegasco, male l'altra con Sebastian Vettel, quindicesimo al via domani: sembra sempre più evidente la differenza tra le due monoposto, al netto delle affermazioni del tedesco che dichiara di dare sempre il massimo per concludere nella miglior maniera possibile la sua avventura in rosso, nonostante gli ultimi risultati siano parecchio sottotono.

Tornando a Leclerc, domani sarà l'unico dei primi dieci assieme alle due Mercedes a partire con gomma gialla. Ma il dato ancora più importante per la Ferrari è arrivato dalla simulazione di passo gara di ieri, decisamente migliorato rispetto alle ultime gare, e che aveva creato un handicap per il monegasco in Germania costretto al settimo posto finale. Domani, sul circuito dell'Algarve, arriverà in qualche modo una sentenza.