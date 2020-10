È online la tua Mercedes, New PadovaStar: semplicità e risparmio

Due sedi in provincia di Padova, a Limena e Cittadella, con decine di offerte su nuovo e usato Mercedes-Benz Certified. La concessionaria Mercedes New PadovaStar ha potenziato la sua presenza online con il redesign di www.padovastar.it. Il portale diventa così più veloce e intuitivo, implementando nuove funzionalità, proprie del mondo social e degli e-commerce.

Ecco cos’è cambiato e come il cliente può approfittare di un’inedita modalità di interazione con la concessionaria: dalla prenotazione online alle notifiche sulle offerte rispondenti alle proprie preferenze.

Selezionata da Infomotori.com come uno dei Top Dealers Italia, New PadovaStar, concessionaria Mercedes-Benz con due showroom e officine in provincia di Padova (Limena e Cittadella), dispone di un’offerta che include auto nuove, usate Mercedes Certified, Van Mercedes, KM 0.

L'intero stock è riportato sul sito e aggiornato in tempo reale

Da Elasticsearch a prenotazione online, le novità del redesign di Padovastar.it Al centro della homepage c’è la funzionalità Elasticsearch, che fornisce immediatamente, in relazione ai termini ricercati, i veicoli corrispondenti. La ricerca può verificarsi in rapporto all'intero parco auto oppure selezionando i “filtri tradizionali”, come “Nuovo”, “Usato”, “KM 0”, “prezzo”, “modello”, eccetera. Digitando, ad esempio, “Mercedes Gla” o più semplicemente “Gla”, vengono subito presentate le offerte pertinenti.

Dopo aver trovato le auto rispondenti alle proprie preferenze, con un click su “Vai alla scheda” vengono illustrati tutti i dettagli: immagini di interni e carrozzeria, specifiche tecniche, equipaggiamento e altro ancora. L’utente può inoltre selezionare la funzione “Avvisami se cambia il prezzo” per ricevere aggiornamenti su occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Non solo. In relazione a numerose proposte è disponibile l’opzione “Bloccala per 3 giorni”, che permette di prenotare la vettura a fronte di un acconto di soli 250 euro. La cancellazione è gratuita e l’importo sarà restituito al cliente se poi cambia idea.

In questo modo ha tutto il tempo di riflettere sull’acquisto e recarsi presso una delle due sedi di Concessionaria Padova Star (a Limena e Cittadella) per una prova su strada. Sì, perché oltre alla presenza digitale, la concessionaria padovana assicura tutti i servizi propri di un dealer ufficiale Mercedes-Benz, con due officine autorizzate a disposizione per tagliandi e riparazioni.

Tutto questo per offrire al cliente un’esperienza che inizia sullo schermo del suo smartphone e continua in sede, fino all’assistenza post-vendita. Entra nel mondo New PadovaStar, www.padovastar.it.

