Shopping: non si arresta il successo del cashback

Nel 2020 continua a crescere il cashback, un modello sempre più apprezzato in Italia per rendere più vantaggiosi gli acquisti online e nei negozi fisici, come dimostra l’ultima agevolazione introdotta dal Governo basata proprio sul sistema dei “soldi indietro”.

Questa formula è al giorno d'oggi molto gettonata dai consumatori, specialmente tra gli e-shopper, gli acquirenti digitali che comprano esclusivamente online attraverso i canali telematici.

Ad ogni modo, è fondamentale trovare i programmi giusti per ottenere un reale risparmio, rivolgendosi a piattaforme serie e affidabili, in grado di fornire convenzioni con un'ampia varietà di store online, un sistema efficiente di gestione e monitoraggio dei rimborsi e tantissime promozioni dedicate. Inoltre, il cashback diventa ancora più conveniente se può essere integrato con altri strumenti di risparmio, come codici sconto, coupon, gift card e buoni spesa.

In questo campo, un punto di riferimento è senza dubbio il cashback di Bestshopping, il primo portale del genere in Italia, in grado di proporre i migliori brand di ogni settore per acquisti online sempre adeguati alle proprie esigenze.

All'interno del sito web si trovano oltre 1.500 negozi accessibili anche tramite app, per fare shopping nei propri store online preferiti e ricevere indietro una quota considerevole dell'importo speso, con un payout di appena 40 euro, tra i più bassi della categoria.

Cos'è il cashback e come funziona

Il cashback è un sistema creato per offrire dei vantaggi a chi acquista prodotti e servizi, con la possibilità di ricevere il riaccredito di una parte dei soldi spesi.

Questo modello prevede l'iscrizione a un programma specifico, dopodiché si possono comprare dei beni presso una serie di negozi fisici e online convenzionati, con le aziende che assicurano un rimborso più o meno elevato, a seconda degli accordi presi con il servizio di cashback, per offrire ai clienti la restituzione di una quota dell’importo.

I portali di cashback fungono in questo modo da intermediari, mettendo a disposizione una piattaforma ottimizzata per la navigazione online e l'accesso a una serie di store, con una web console dalla quale amministrare le somme rimborsate e monitorare il proprio conto cashback.

Per semplificare lo shopping online sono presenti categorie merceologiche e informazioni dettagliate, per facilitare l’individuazione degli e-commerce desiderati e rendere l'esperienza adeguata alle proprie necessità.

Ogni acquisto effettuato tramite la piattaforma genera un riaccredito, quindi una volta raggiunta la somma del payout è possibile ritirare l’importo, scegliendo se ricevere i soldi con un bonifico sul proprio conto corrente oppure usarli per effettuare altri acquisti.

Un'opzione particolarmente conveniente è il cashback abbinato con altri sistemi promozionali, ad esempio codici sconto e coupon, una soluzione che permette di aumentare il risparmio quando si comprano prodotti e servizi attraverso il programma.

Quali vantaggi offre il cashback

Il cashback è un sistema che premia il consumatore ad ogni acquisto, restituendo una parte di quanto speso, rendendo più conveniente lo shopping online. Il punto di forza di questo programma è senza dubbio il risparmio notevole che si può ottenere, soprattutto con percentuali di rimborso alte e proposte per gli e-commerce di proprio interesse.

La quota di riaccredito è piuttosto variabile, in quanto dipende da vari fattori come gli accordi presi con la piattaforma e il settore merceologico, ad ogni modo la convenienza economica è sempre abbastanza elevata.

Inoltre, si tratta di un sistema trasparente, infatti si conosce subito la quota di restituzione e si può calcolare esattamente quanto risparmiare, per non avere brutte sorprese e scegliere in modo consapevole lo store giusto.