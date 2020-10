Ligue 1: si riparte sabato. Brutte sconfitte in Champions per Marsiglia e Rennes, vince solo il Paris Saint Germain

Non sono buone le notizie che giungono dal secondo turno di Champions per quanto riguarda le tre squadre francesi.

Solo il Paris Saint Germain, grazie ad una doppietta di Kean, riesce a vincere sul non facile terreno di Istanbul di fronte al Besaksehir. Perdono il Marsiglia, sconfitto in casa propria dal Manchester City e il Rennes a Siviglia.

Oggi si passa all’Europa League, con il Nizza che riceve in casa gli israeliani dell’Apoel Beer Sheva e con il Lille che ospita il Celtic.

Da sabato sarà di nuovo campionato con la nona giornata di campionato chiamata a dire molte cose sul prosieguo di un torneo che la decimazione delle squadre provocata dal Covid rende assolutamente imperscrutabile.

Si sarebbe dovuto iniziare domani , venerdì 30 ottobre, con Marsiglia – Lens, gara che i padroni di casa, reduci dall’impegno infrasettimanale di Champions, avrebbero assolutamente dovuto vincere per continuare nella marcia di avvicinamento alle posizione di vertice della classifica. La gara, nella tarda serata di ieri, è stata annullata dalla Lega perché ultriori casi di Covid si sono manifestati tra i giocatori del Lens. La squadra del Pas de Calais, che si é contraddistinta per un inizio campionato fulminante, é ora al secondo rinvio consecutivo con buona parte dei propri atleti colpiti dal virus.



Sabato 31 ottobre saranno di scena le altre due compagini che hanno disputato gli incontri di Champions.

Il Rennes ospiterà il Brest e dovrà tornare alla vittoria dopo il passo falso interno con l’Angers, mentre il Nantes riceverà il Paris Saint Germain.