Villeneuve Loubet presenta la sua flotta di biciclette a pedalata assistita

Nel 1994, Villeneuve Loubet ha innovato creando la prima pista ciclabile nel dipartimento delle Alpi Marittime con l'apertura del college Romée.

Nello stesso momento in cui il Comune inaugura “La Villeneuvoise”, la prima rete condivisa per biciclette e pedoni: un collegamento totale tra mare e paese.

Da allora, 20 km di piste ciclabili vi hanno portato da Colle sur Loup a Biot e dal paese a Marina, a cui si aggiungono i sentieri percorribili dei 2 parchi naturali.

Nel 2020, Villeneuve Loubet continua il suo impegno offrendo una flotta di biciclette a pedalata assistita. Inizialmente saranno disponibili 10 biciclette in self-service in paese:

• alternativa completamente adattata a modalità di viaggio più inquinanti,

• una bicicletta elettrica dal design unico e progettata per il self-service senza terminali, omologata secondo gli standard europei e connessa.

• 70 km di autonomia e velocità limitata a 25 km / h

• tariffa base di 15 centesimi al minuto!



Villeneuve Loubet persiste quindi nella sua politica di sviluppo sostenibile promuovendo il trasporto dolce, come ci ricorda Villeneuve Loubet:

• 1 parcheggio car pooling con 118 posti a Les Plans, completamente gratuito

• 1 parcheggio intermodale (bus / bicicletta / treno / car pooling) con 58 posti vicino alla stazione SNCF in zona blu parcheggio gratuito 12 ore

• 1 parcheggio da 30 posti vicino alla stazione dei treni SNCF anche in zona blu gratuito 12 ore

• Istituzione da parte di CASA di aiuti per l'acquisto e la riparazione di biciclette e biciclette a pedalata assistita fino ad un limite massimo di € 300





Il Sig. Lionnel LUCA, Sindaco di Villeneuve Loubet e Vicepresidente di CASA responsabile dell'Ambiente e della Biodiversità, presenterà questo nuovo meccanismo: