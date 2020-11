Casinò di Monte Carlo: cosa sapere prima di andare

Naturalmente, Monte Carlo non attira scommettitori irriducibili come Las Vegas o Macau. Al contrario, è più una destinazione di casinò sontuosa che attrae persone ricche e altre persone in cerca di un'esperienza diversa dal normale.

Si tratta di un viaggio davvero unico che offre quel tipo di stravaganza e di vista sul lungomare che pochi posti possono eguagliare. Se non hai la possibilità di recarti in questo luogo, su internet ci sono molti siti di gioco d'azzardo Italiano, con le promozioni più ricche 2020 , per giocare senza muoversi da casa.

Andiamo a scoprire qualcosa prima di andare a visitare i casinò di questo posto incredibile.

Monte Carlo, dove si trova?

Monte Carlo si trova a Monaco. Quest'ultimo è un principato indipendente, incuneato tra la Riviera italiana e la Costa Azzurra.

È un luogo estremamente piccolo che ha solo 30.000 abitanti. Una parte di questa popolazione non vive nemmeno a tempo pieno a Monaco. Si limitano a mantenere un indirizzo qui e a soggiornare per una parte dell'anno per evitare di pagare le tasse sul reddito.

Per quanto riguarda Monte Carlo, è solo uno dei cinque quartieri di Monaco. Gli altri quattro quartieri sono La Condamine, Fontvieille, Monaco-Ville e Moneghetti.

Casinò a Monte Carlo

Molte persone conoscono Monte Carlo come destinazione per il gioco d'azzardo. Pertanto, possono immaginare che abbia molte opzioni di casinò. La realtà, però, è che Monte Carlo non offre molte opzioni. Ha solo i seguenti quattro casinò:

Casinò di Monte Carlo

Casinò Le Café de Paris

Casinò di Monte Carlo Bay

Casinò Sun

Il Casinò di Monte Carlo è probabilmente il più popolare di questo gruppo. Inaugurato nel 1863, è un luogo che abbellisce molte foto che coinvolgono Monte Carlo ed è storicamente uno dei preferiti da James Bond , la nota spia creata da Ian Flaming.

Serve il completo per entrare a Monte Carlo?

Uno stereotipo comune su Monte Carlo è che per entrare al casinò è necessario indossare smoking o un abito da sera. Anche se questo può essere vero per le stanze con i giocatori d'azzardo, non è vero in generale.

La maggior parte delle persone in tutti i casinò saranno vestite in modo casual. Pertanto, non c'è bisogno di indossare un abito firmato solo per giocare d'azzardo a Monte Carlo.

Dovrete però avere un abbigliamento formale se visiterete una delle sale da gioco private.

In che modo i casinò di Monte Carlo sono diversi dagli altri?

La maggior parte dei casinò usa vari trucchi per tenere la mente sui giochi e lontana da quello che c’è fuori. Non hanno finestre, orologi, o qualsiasi altra cosa che vi dia un indizio sulla quantità di tempo trascorso a giocare.

Monte Carlo ha un approccio molto diverso alla questione. Non solo hanno orologi alla parete, ma hanno anche grandi finestre che offrono una vista sull'esterno.

Un'altra differenza è la composizione dei pavimenti da gioco. I casinò di Monte Carlo non hanno così tante slot machine come la maggior parte delle altre sale da gioco.

Tiriamo le somme

Stelle del cinema, reali e miliardari, tutti in vacanza in questo famoso quartiere di Monaco , anche grazie al suo fantastico casinò.

Fortunatamente, non c'è bisogno di essere un principe o una star del cinema solo per godersi questo luogo, adatto anche solo per una visita data la sua bellezza senza tempo.

Ovviamente, è necessario disporre di un budget superiore alla media prima di potersi dirigere in questo luogo.

Questo non vale solo per il casinò, ma anche per l’alloggio, il cibo e tanto altro.